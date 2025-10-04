Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno

La Juventus è una delle squadre più operative. La società dopo l’ultimo mercato sta già pensando al futuro. Un lavoro che parte da lontano con l’obiettivo di rafforzare la rosa nella prossima stagione.

È normale però che se ci dovessero essere opportunità anche a gennaio i bianconeri non si tirerebbero indietro. I riflettori sono puntati soprattutto sul centrocampo, il reparto nel quale un inserimento di qualità servirebbe già subito. La lista dei nomi in possesso di Comolli e Modesto è lunga. Recentemente ai soliti profili se ne sono aggiunti altri due.

La Juventus infatti continua a guardare in casa del Lille dove è stato acquistato Zhegrova. Un giocatore particolarmente seguito è Ayyoub Bouaddi, con il contratto in scadenza nel giugno 2027. I rapporti con il club francese sono buoni e questo potrebbe anche favorire la trattativa. Per ora resta una delle tante ipotesi ma da tenere presente. Un altro giocatore che piace molto è Aleksandar Pavlović, tedesco classe 2004, in forza al Bayern Monaco. La sua valutazione però oggi è altissima.

È una delle rivelazioni della Bundesliga e per questo su di lui si stanno già muovendo i club più importanti d’Europa. Tra questi ci sono Paris Saint Germain e Manchester City. Insomma la concorrenza non manca ma è evidente che la Juventus sia interessata. I bianconeri in questi prossimi mesi capiranno se esistono margini di manovra o meno. E veniamo a Vlahovic.

Qui la questione come detto più volte è in divenire nel senso che gli scenari sono tutti aperti ma c’è anche una dead-line. È ovvio che se non ci dovessero essere i presupposti per un rinnovo a breve, nella sessione invernale la Juventus prenderà in considerazione eventuali offerte, anche se la scadenza giugno 2026 rende tutto complicatissimo. In Premier League l’attaccante serbo continua ad avere estimatori. Il Chelsea e il Manchester United restano alla finestra come del resto in Germania il Bayern Monaco ma è evidente che tutti quanti puntano a fare un operazione a parametro zero. Solo in caso di emergenza potrebbero decidere di anticipare i tempi e magari fare un’offerta al club bianconero.

Anche l’Inter è sempre in movimento. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che in prospettiva possa aumentare la qualità del reparto. Ci sono diverse opzioni che l’Inter sta valutando. Un centrale che viene seguito è Joel Ordonez del Bruges, un profilo con tanti margini di miglioramento ancora. La ricerca però va avanti anche perché più avanti potrebbero esserci opportunità che magari in questo momento non si intravedono. Tra i profili da non dimenticare c’è anche Kiwior dell’Arsenal, che in passato è stato cercato dal Napoli. Occhio anche a Kim del Bayern Monaco. Per il momento solo idee che però con il passare del tempo si potrebbero trasformare in ipotesi.

Infine il Milan. Ora tutta l’attenzione è concentrata sui rinnovi. Si lavora con fiducia a quelli di Saelemaekers e Pulisiic mentre resta difficile quello di Maignan. Per il futuro la questione attaccante resta un tema. Tutti in casa rossonera si augurano che Gimenez diventi una certezza ma in estate potrebbe esserci una grande opportunità. Il futuro di Lewandowski è un rebus e il suo addio al Barcellona a scadenza non è da escludere. È quindi in tanti proveranno a cogliere questa occasione. Il Milan non si è ancora mosso ma magari potrebbe decidere di inserirsi nella corsa