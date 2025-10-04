Serie B, Cesena-Reggiana: al 'Manuzzi' il derby emiliano-romagnolo

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 19:30, l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi ospiterà il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, match valido per la 7ª giornata di Serie B 2025/26.

COME ARRIVA IL CESENA - Il Cavalluccio si presenta al derby con la voglia di rialzarsi subito dopo la pesante sconfitta subita a Frosinone, la prima in campionato. La squadra di Mignani resta comunque in una posizione di classifica positiva, con 11 punti conquistati nelle prime sei giornate, frutto di un avvio sprint (3 vittorie e 2 pareggi).

Il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia ha chiesto ai suoi lucidità e motivazioni, sottolineando come il derby rappresenti una grande occasione per riprendere il cammino e confermare la crescita del gruppo. Resta in dubbio capitan Bisoli, pedina fondamentale in mezzo al campo, ma l’allenatore ha già ribadito l’importanza di affrontare la Reggiana con agonismo, rabbia sportiva e attenzione ai dettagli. Probabile conferma del 3-5-2, con Klinsmann tra i pali, Ciofi, Zaro e Mangraviti in difesa, mentre in avanti spazio al tandem Biesa–Shpendi.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Situazione di classifica diversa per i granata, attualmente al 13° posto con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), 8 gol fatti e 9 subiti. Terza partita in una settimana e trasferta dal sapore speciale per la squadra di Dionigi, che arriva al derby dopo il pareggio incoraggiante con lo Spezia. I granata hanno ritrovato compattezza e spirito di sacrificio, qualità che l’allenatore ha chiesto, in conferenza stampa, di confermare anche al “Manuzzi” per dare continuità a un avvio di campionato finora altalenante. Recuperati Marras e Magnani, seppur con minutaggi ancora da valutare, mentre Gondo tornerà solo dopo la sosta.

Restano da gestire energie e condizione fisica in un gruppo giovane, che ha però mostrato crescita e nuove soluzioni soprattutto in attacco. Dionigi ha sottolineato come il Cesena sia un avversario temibile, ma ha chiesto coraggio, compattezza e attenzione ai dettagli per reggere l’urto del derby e provare a compiere un passo decisivo in classifica. Probabile 3-4-2-1, con Marras e Portanova alle spalle di Novakovich.