La Lega Serie A alla "Leaders Week", De Siervo: "Raccolto interesse del mercato internazionale"

A margine della "Leaders Week London", l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo ha commentato: "La nostra presenza come partner del ‘Leaders Week’ a Londra, in un contesto che raccoglie le massime eccellenze dello sport-business al mondo, serve a riaffermare il ruolo centrale del calcio italiano nel panorama calcistico globale.

Siamo molto contenti perché abbiamo raccolto il grande interesse del mercato rispetto alle prospettive strategiche dei diritti internazionali della Serie A, grazie alla straordinaria competitività che il nostro calcio è riuscito ad assicurare negli ultimi 6 campionati e nelle tante finali europee disputate, nonché alla grande capacità di innovare il prodotto televisivo con telecamere cinematografiche e con novità tecnologiche come la Refcam, che consente alla Serie A di portare lo spettatore direttamente in campo a correre insieme ai 22 giocatori".