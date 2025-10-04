L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer

A due giorni dal big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, entrambe le squadre si sono preparate con qualche dubbio di formazione e l'obiettivo di dare una svolta alla propria stagione. In casa bianconera, Igor Tudor resta fedele al 3-4-2-1, ma dovrà sciogliere i nodi legati alle condizioni fisiche di Bremer e Thuram. Il difensore brasiliano questo venerdì ha svolto lavoro personalizzato e resta in forte dubbio, mentre filtra ottimismo per il rientro del centrocampista francese, che si è allenato parzialmente in gruppo. In porta tornerà Di Gregorio, con Gatti e Kelly sicuri di un posto in difesa. Conceição rientra sulla trequarti al fianco di Yildiz, mentre davanti Vlahovic appare in vantaggio su David e Openda.

Il giovane Bartesaghi sostituirà Estupinan

Dall’altra parte, il Diavolo arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo sul Napoli. Allegri confermerà in gran parte l’undici vittorioso contro i partenopei, con l’unico cambio obbligato sulla fascia sinistra: lo squalificato Estupinan sarà sostituito dal giovane Bartesaghi, classe 2005, che ha ben impressionato nelle ultime uscite. In difesa si rivede Tomori, ma partirà dalla panchina: spazio a Koni De Winter accanto a Pavlovic e Gabbia. In mezzo al campo fiducia al trio Fofana-Modric-Rabiot, mentre in attacco Santiago Gimenez sarà supportato da Pulisic.

Le parole fiduciose di Tudor dopo il pari col Villarreal

"Loro meglio nel primo tempo, noi nel secondo. C'è rammarico per non averla chiusa con David, e poi il 2-2 si doveva evitare. Andiamo avanti". Ha parlato così mister Igor Tudor, a Sky Sport, dopo il pareggio di Champions League contro il Villarreal. "C'erano spazi nel primo tempo che non abbiamo sfruttato, nel secondo tempo molto meglio. Peccato perché avevamo la vittoria in mano. Stiamo lavorando sui calci piazzati, abbiamo anche noi i punti da migliorare. Nel secondo tempo la stavamo controllando, non ho visto la squadra soffrire ma non possiamo prendere gol su calcio d'angolo. La squadra c'è, è sul pezzo. Peccato e ora si guarda avanti".