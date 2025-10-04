Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Spezia-Palermo: i liguri cercano il riscatto, i rosanero puntano al ritorno alla vittoria

Serie B, Spezia-Palermo: i liguri cercano il riscatto, i rosanero puntano al ritorno alla vittoriaTUTTO mercato WEB
© foto di Niccolò Pasta
Oggi alle 06:29Serie B
di Andrea Carlino

Al Picco di La Spezia va in scena un confronto che potrebbe segnare una svolta nella stagione delle due formazioni impegnate nella settima giornata di Serie B 2025/26. Lo Spezia di Luca D'Angelo affrontano una delle principali candidate alla promozione, il Palermo di Filippo Inzaghi, in un match che si preannuncia decisivo per entrambe le compagini. Nonostante l'avvio complicato della squadra ligure, che non ha ancora assaporato il gusto della vittoria in questo campionato, lo stadio risponderà presente con oltre 9.000 spettatori, di cui circa 800 tifosi siciliani. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con i bianconeri chiamati a una prestazione maiuscola per interrompere una striscia negativa che ricorda gli inizi stagionali del 2019/20 e del 2023/24, annate in cui i liguri non avevano conquistato successi nelle prime quattro gare casalinghe.

COME ARRIVA LO SPEZIA - I padroni di casa si presentano all'appuntamento in un momento delicato della stagione, con un bilancio che parla di soli pareggi e sconfitte nelle prime uscite. La squadra ha raccolto appena tre punti in sei giornate, frutto di tre pareggi e altrettante sconfitte, e si trova penultima in classifica con una differenza reti di -6. Particolarmente preoccupante risulta il rendimento offensivo al Picco, dove i liguri non hanno trovato la via del gol in due delle ultime tre gare casalinghe di Serie B, un dato negativo che evidenzia le difficoltà realizzative della formazione. Sul fronte tattico, l'allenatore prepara alcuni cambi rispetto al pareggio ottenuto contro la Reggiana, con Sarr confermato tra i pali e Cistana pronto a sostituire lo squalificato Hristov in difesa. A centrocampo agiranno Cassata e Kouda accanto a Esposito, mentre in avanti l'ipotesi più concreta prevede la conferma della coppia Lapadula-Soleri. Il popolo bianconero si aggrappa alla memoria dei precedenti casalinghi contro i rosanero: cinque clean sheet nelle ultime sette sfide interne contro il Palermo rappresentano un dato confortante per la fase difensiva.

COME ARRIVA IL PALERMO - I siciliani raggiungono La Spezia da imbattuti ma desiderosi di interrompere una mini-serie di due pareggi consecutivi che ha frenato la loro corsa in vetta. Con dodici punti conquistati nelle prime sei giornate, il Palermo occupa la terza posizione in classifica grazie a tre vittorie e tre pareggi, vantando la miglior difesa del campionato con appena due reti subite. Particolarmente positivo risulta il rendimento esterno dei rosanero, che hanno raccolto quattro punti nelle prime due trasferte stagionali e potrebbero eguagliare un primato storico raggiungendo quota sette punti nelle prime tre gare esterne, come accaduto solo nel 1964/65 e nel 2023/24. L'attacco rosanero ha però mostrato qualche segno di appannamento nelle ultime uscite, trovando un solo gol nelle ultime due partite. Inzaghi valuta alcune novità tattiche per la trasferta ligure, con un possibile ritorno al 3-4-2-1 dopo il 3-5-2 utilizzato contro il Venezia. In porta sarà confermato Joronen, mentre in difesa Veroli dovrebbe sostituire lo squalificato Ceccaroni nel ruolo di braccetto mancino. A centrocampo agiranno Segre e Blin, con Diakité e Augello sulle fasce, mentre in avanti Pohjanpalo guiderà l'attacco supportato da Palumbo e Gyasi sulla trequarti. L'attaccante finlandese rappresenta una delle armi più pericolose dei siciliani, con sei gol realizzati in trasferta nell'anno solare 2025 in Serie B, record condiviso con Armand Laurienté.

Articoli correlati
Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Bari-Padova 2-1, le pagelle: bene in pochi tra i biancorossi, Capelli da horror Bari-Padova 2-1, le pagelle: bene in pochi tra i biancorossi, Capelli da horror
Altre notizie Serie B
Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Joronen e Pohjanpalo protagonisti, Soleri non incide... Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Joronen e Pohjanpalo protagonisti, Soleri non incide
SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico... SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi... Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica" Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno... Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi
Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni... Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
3 Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto
4 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso
5 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 All'Olimpico succede di tutto in 103 minuti, alla fine tra Lazio e Torino è 3-3. E Baroni respira
Immagine top news n.1 Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "La squadra è in crescita. Bremer e Thuram? Vediamo"
Immagine top news n.3 Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"
Immagine top news n.5 "La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Immagine top news n.6 Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Immagine top news n.7 L'antivigilia di Juve-Milan: Tomori recupera ma va in panchina, più Thuram che Bremer
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.2 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.4 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fuorigioco di Lautaro sul gol di Dimarco? Marelli: "Ecco perché non è stato annullato"
Immagine news Serie A n.2 Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Immagine news Serie A n.4 Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
Immagine news Serie A n.5 Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Cambiaghi: "Lavoriamo sulle lacune. il nostro punto di forza è il gruppo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Joronen e Pohjanpalo protagonisti, Soleri non incide
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Girma dal 1'. Risponde il duo Blesa-Shpendi
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa raggiante "Tanta roba rifilare un 3-0 alla prima in classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Immagine news Serie C n.3 Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout
Immagine news Serie C n.4 La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Eravamo in difficoltà numerica, ma abbiamo dato tutto. E battuto il Livorno"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Subito roboanti e nette vittorie per le attese Inter e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la Serie A Women. La centrocampista dell'Inter Tomaselli è la prima marcatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo
Immagine news Calcio femminile n.5 IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso