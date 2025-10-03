Picerno, De Luca su Pugliese: "Non era manco espulsione, 2 giornate di stop sono ingiuste"

“Certo che sono esagerate perché non era neanche da espulsione, figuriamoci se le due giornate siano giuste". Il tecnico del Picerno Claudio De Luca nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Crotone critica la decisione del Giudice Sportivo di fermare il centrocampista Samuel Pugliese: "Nel momento in cui decidi di mandarlo fuori al massimo ci può stare una giornata, come capitato per Veltri a Potenza, ma due sono esagerate, soprattutto su una situazione che non c’era. Purtroppo avevo già giocato entrambe le carte per la revisione, quindi non era possibile rivederlo, ma resta un’espulsione gratuita”.

Spazio poi alla sfida contro i calabresi: "Arriviamo in una buona condizione sia fisica che mentale. Siamo stati bravi a recuperare in questi giorni visto le tante partite ravvicinate e quindi arriviamo nel migliore dei modi con la giusta preparazione per questa gara - riporta Ilrossoblu.it -. Sappiamo della forza del Crotone, l’ha dimostrato lo scorso anno, ha mantenuto un’ossatura importante della passata stagione e ha aggiunto altri giocatori. È una squadra potenzialmente forte in tutti i reparti e per noi servirà la partita perfetta, di grande attenzione e concentrazione, ritoccando sempre tutti gli aspetti, come mi piace rimarcare. Solo così potremo ottenere un risultato importante”.

Una nota anche sulle condizioni degli acciaccati: “Vimercati sta bene, il ragazzo è sempre stato presente negli allenamenti ed è in ottime condizioni. Abbiamo appena terminato la rifinitura e farò delle valutazioni. Santaniello è a piena disposizione, può partire dall’inizio o subentrare senza problemi, ha preso ormai il ritmo partita e quello degli allenamenti con il gruppo”.