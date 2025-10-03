Juventus, la lista per le gare di Women's Champions League: assente solo Libran
La Juventus ha comunicato, come si legge sul sito della UEFA, la lista delle calciatrici iscritte alla fase campionato di Women’s Champions League che prenderà il via martedì prossimo e vedrà le bianconere di mister Massimiliano Canzi impegnate in casa contro il Benfica. Unica assente la giovane centrocampista spagnola, classe 2006, Cristina Librán. Di seguito l’elenco completo:
Portiere: De Jong, Peyraud-Magnin, Cappelletti
Difenditrici: Carbonell, Kullberg, Herviken, Rosucci, Cascarino, Salvai, Calligaris, Lenzini
Centrocampiste: Schatzer, Bonansea, Walti, Godo, Thomas, Krumbiegel, Tatiana Pinto, Brighton
Attaccanti: Beccari, Girelli, Vangsgaard, Moretti, Cambiaghi
Queste tutte le date e gli orari delle sfide di UEFA Women's Champions League delle bianconere:
Juventus-Benfica: martedì 7 ottobre 2025, ore 18:45;
Bayern Monaco-Juventus: giovedì 16 ottobre 2025, ore 21.00;
Atletico Madrid-Juventus: mercoledì 12 novembre 2025, ore 21.00;
Juventus-Lione: mercoledì 19 novembre 2025, ore 18.45;
St. Polten-Juventus: martedì 9 dicembre 2025, ore 18.45;
Juventus-Manchester United: mercoledì 17 dicembre 2025, ore 21.00.