Serie A Women al via: subito in campo le 4 big. Inter e Roma aprono all'ora di pranzo

Questo pomeriggio la Serie A Women prenderà ufficialmente il via con due sfide all’ora di pranzo: Inter-Ternana Women e Roma-Parma. Due delle favorite per contendere alla Juventus il titolo nazionale contro due neo promosse che dovranno lottare per evitare l'ultimo posto in classifica che significa retrocessione in Serie B. sarà poi il turno di altre due big come la Fiorentina, impegnata sul campo del Napoli – altra squadra che parte per salvarsi – e infine le campionesse in carica che andranno a sfidare un Sassuolo ambizioso in quella che è la gara, sulla carta, più interessante della giornata assieme a quella che aprirà la domenica fra Como Women e Lazio, altre due squadre che sognano qualcosa di più di un campionato tranquillo e una salvezza agevole. Infine toccherà al Milan chiudere il programma in casa della terza neopromossa: il Genoa.

Serie A Women 1ª giornata

Sabato 4 ottobre

Inter-Ternana Women ore 12:30

Roma-Parma ore 12:30

Napoli Women-Fiorentina ore 15:00

Sassuolo-Juventus ore 18:30

Domenica 5 ottobre

Como Women-Lazio ore 12:30

Genoa-Milan ore 15:00

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN Tutte le gare di Serie A Women saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un istante della Serie A Women Athora 2025-26. La caccia alla Juventus campione d’Italia è aperta.