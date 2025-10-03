Roma, la lista per la Women's Champions League: ci sono le giovani Ventriglia e Galli
La Roma ha comunicato, come si legge sul sito della UEFA, la lista delle calciatrici iscritte alla fase campionato di Women’s Champions League che prenderà il via martedì. Le giallorosse di mister Luca Rossettini scenderanno però in campo il giorno successivo in casa del Real Madrid. Nessuna assenza di rilievo nella lista della squadra capitolina che inserisce anche diverse giovani come Mazzocchi, Terlizzi, Cherubini, Galli e Ventriglia. Questa la lista completa:
Portiere: Lukasova, Baldi, Soggiu, Mazzocchi*
Difenditrici: Veje, Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Bergamaschi, Rieke, Van Diemen, Terlizzi*
Centrocampiste: Valdezate, Kuhl, Giugliano, Dragoni, Greggi, Pandini, Thogersen, Cherubini*
Attaccanti: Viens, Haavi, Corelli, Pilgrim, Pante, Babajide, Ventriglia*, Galli*
* Lista B
Queste tutte le date e gli orari delle sfide di UEFA Women's Champions League delle giallorosse:
Real Madrid-Roma: mercoledì 8 ottobre 2025, ore 18:45;
Roma-Barcellona: mercoledì 15 ottobre 2025, ore 21.00;
Roma-Valerenge Football: martedì 11 novembre 2025, ore 18:45;
OH Leuven-Roma: giovedì 20 novembre 2025, ore 21:00;
Chelsea-Roma: mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00;
Roma-SKN St. Polten: mercoledì 17 dicembre 2025, ore 21.00.