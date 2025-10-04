Trento, Tabbiani: "Con l'Arzignano pari assurdo, ma possiamo ripartire con più forza"

In vista del match contro la Pro Patria, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha parlato in conferenza: "Dopo il 2-2 con l'Arzignano abbiamo cercato di trasmetterci tranquillità - riporta TrivenetoGoal.it -perché dobbiamo avere la forza di ripartire da 75 minuti ottimi che abbiamo fatto. Nella gestione del finale, al di là dell’uomo in meno, potevamo fare qualcosina di meglio. In questo momento al minimo errore veniamo puniti al massimo, ma sono fasi del campionato che si superano solo alzando attenzione e riducendo le sbavature.

Domenica abbiamo provato qualcosa di diverso pensando all’Arzignano, e probabilmente cambieremo ancora. Stiamo cercando di ampliare il nostro bagaglio, preparandoci a più scenari possibili in base a come si muovono gli avversari. È stato un punteggio assurdo per quello che abbiamo fatto. Ma sono convinto che anche queste sofferenze, nel corso della stagione, possano diventare un trampolino per ripartire con maggiore forza e per ritrovare una striscia positiva.

Nel calcio di oggi, quando una squadra resta in dieci soffre particolarmente. Nonostante questo, a Novara abbiamo retto bene. Domenica, invece, dopo il 2-1 ci siamo spaventati e abbiamo finito per abbassarci troppo. È una questione di testa: se arrivi da una serie di vittorie lo vivi con più serenità, mentre adesso la paura di non portare a casa il risultato ci ha condizionati. Pellegrini? Domenica ha fatto una partita superlativa. È in crescita e sono sicuro che presto troverà anche il gol, come è successo l’anno scorso con altri centrocampisti. Non deve avere fretta, arriverà".