Bologna-Pisa, le probabili formazioni: Rowe verso la prima maglia da titolare al Dall'Ara

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Pisa (Domenica 5 ottobre, ore 15.00, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Dopo le fatiche di Europa League, in casa Bologna Vincenzo Italiano si appresta a cambiare alcune pedine in vista della gara con il Pisa. Non ci saranno i lungodegenti Sulemana e Immobile ancora alle prese con i rispettivi infortuni. In porta potrebbe esserci la prima chance stagionale per Ravaglia: ballottaggio aperto con Skorupski. In difesa spazio a Zortea, Heggem, Lucumì e Miranda. In mediana al fianco di Ferguson, Moro insidia Freuler, che necessita di riposo (Pobega più indietro). Sono in tre per due maglie. Davanti pochi dubbi: Rowe a sinistra verso la prima maglia da titolare al Dall’Ara, Orsolini a destra, sulla trequarti uno tra Fabbian e Bernardeschi (il primo favorito visto il momento opaco dell’ex Toronto mentre Odgaard dovrebbe partire dalla panchina dopo l’intera gara giocata con il Friburgo) e Castro terminale offensivo, con Dallinga pronto alla staffetta. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Pisa

Il Pisa di Alberto Gilardino dovrà fare a meno anche di Aebischer per un infortunio all'adduttore destro. Il centrocampista salterà così la sfida contro la sua ex squadra, il Bologna. Il tecnico nerazzurro spera di recuperarlo dopo la sosta per le nazionali. A suo posto uno tra Hojholt e Vural a centrocampo (favorito il primo. Gilardino dovrebbe confermare il 3-5-2 con Semper in porta e in difesa Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. In mezzo al campo Touré e Leris ai lati con Marin e Akinsanmiro mezzali. Anche se il romeno potrebbe fare il centrale. Questo dipenderà da chi sarà il sostituto di Aebischer. Davanti dovrebbero essere confermati Tramoni e Nzola. (da Pisa, Andrea Chiavacci)