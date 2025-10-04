Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turnoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:56
di Giacomo Iacobellis

Chi giocherà al fianco di Lautaro Martinez nell'Inter? Tomori recupererà? E Vlahovic avrà una chance dal 1' contro il suo ex allenatore Allegri? Sono ancora tanti i dubbi di formazione che caratterizzano le partite del sesto turno di Serie A. Di seguito le probabili formazioni con tutte le ultime raccolte dagli inviati di TMW, campo per campo.

PARMA-LECCE - Sabato 4 ottobre, ore 15.00

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Keita, Bernabè, Valeri; Oristanio, Cutrone; Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil.
Allenatore: Di Francesco

LAZIO-TORINO - Sabato 4 ottobre, ore 15.00

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.
Allenatore: Sarri.
TORINO (3-4-3): Israel; Dembele, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Simeone, Vlasic.
Allenatore: Baroni.

INTER-CREMONESE - Sabato 4 ottobre, ore 18.00

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny.
Allenatore: Chivu.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli.
Allenatore: Nicola.

ATALANTA-COMO - Sabato 4 ottobre, ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Bernasconi, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
Allenatore: Juric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Kuhn; Douvikas.
Allenatore: Dani Guindos (Fabregas squalificato).

UDINESE-CAGLIARI - Domenica 5 ottobre, ore 12.30

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Zanoli, Davis.
Allenatore: Runjaic.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.

BOLOGNA-PISA - Domenica 5 ottobre, ore 15.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Hojholt, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.
Allenatore: Gilardino.

FIORENTINA-ROMA - Domenica 5 ottobre, ore 15.00

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Piccoli, Kean.
Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.

NAPOLI-GENOA - Domenica 5 ottobre, ore 18.00

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
Allenatore: Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Thorsby, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo.
Allenatore: Vieira.

JUVENTUS-MILAN - Domenica 5 ottobre, ore 20.45

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
Allenatore: Allegri.

