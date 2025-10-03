Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Lucca e Noa Lang solo a gara in corso

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Genoa (Domenica 5 ottobre, ore 18.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Napoli

Antonio Conte prepara la gara al Genoa consapevole di dover ancora fare a meno di Buongiorno e Rrahmani: si proverà a recuperarli per dopo la sosta. Tra i pali potrebbe tornare Meret, Di Lorenzo sicuramente andrà a presidiare la fascia destra della difesa dopo aver scontato la squalifica in Champions League. A sinistra, invece, potrebbe rifiatare Gutierrez, il suo posto può tornare Spinazzola, ma resta viva anche l’opzione Olivera: un ballottaggio ormai classico. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Beukema e Juan Jesus, ma occhio all’ipotesi Marianucci. A centrocampo, nonostante la grande voglia di David Neres di giocare una partita da titolare, difficilmente Conte cambierà il suo assetto con Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne tutti assieme, con Politano a fare le due fasi sulla fascia destra. In attacco, dopo la doppietta allo Sporting, non ci sono dubbi sulla conferma di Rasmus Hojlund. Lucca e Lang avranno spazio, ma solo a gara in corso. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Genoa

Lo 0-3 subito in casa contro la Lazio porterà mister Vieira a cambiare qualche cosa nell’aspetto tattico della sua squadra, specialmente nel reparto offensivo. Probabile la conferma di Colombo al centro dell’attacco anche se Ekuban, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, lo insidia per una maglia da titolare. Alle sue spalle confermato Ellertsson che però dovrebbe passare sulla fascia sinistra con Thorsby a destra e Malinovskyi al centro. In difesa davanti a Leali non dovrebbero esserci dubbi con Norton-Cuffy a destra, Ostigard e Vasquez al centro e Martin a sinistra con Frendrup e Masini in mediana. (da Genova, Andrea Piras)