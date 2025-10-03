Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo di Grosso ci ha preso gusto, 9 punti in 6 partite
Nove punti in sei giornate: il Sassuolo esce con una vittoria preziosissima e ulteriore consapevolezza dall'anticipo del sesto turno di Serie A disputato questa sera sul campo dell'Hellas Verona. A decidere il match è stata una rete di Pinamonti al 71', che lascia gli scaligeri a quota 3 lunghezze in graduatoria. Di seguito la classifica aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle restanti gare di questa giornata:
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 6 (5)
Parma 5 (5)
Torino 4 (5)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)
Lecce 2 (5)
