TMW Radio Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti

Nel weekend arriva un nuovo big match, Juventus-Milan. E gli opinionisti di TMW Radio hanno detto la loro su questa sfida.

Stefano Impallomeni: "La chiave sono i duelli, Yildiz da una parte, Pulisic dall'altra, Leao che può entrare. Il centrocampo del Milan però per ora è superiore, è poderoso, ricco di contenuti, qualità, ma detto questo se fossi in Tudor me la giocherei creando duelli sull'esterno. La Juve se la deve giocare con grande orgoglio, liberando tutto l'istinto possibile. Ancora ragiona da grande e Tudor ha solo una via: non difendere ma attaccare. La Juve non deve fare calcoli perché non li può fare".

Massimo Bonanni: "Il Milan può andare a vincere a Torino. Ho visto la Juve e non mi ha fatto entusiasmare. E' un grossissimo punto interrogativo, il Milan anche ma la vedo più squadra. Rabiot può spostare tanto, così come Vlahovic".

Daniele Garbo: "Bisogna capire chi giocherà davanti nel Milan. La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan, di maggiore qualità. La Juve rischia molto più, perché se perdesse si aprirebbero altri discorsi. Se vince il Milan di Allegri, può creare ancor più entusiasmo dopo la vittoria col Napoli".

Paolo De Paola: "Se Tudor avrà il coraggio di togliere Koopmeiners e inserire un attaccante in più può giocarsela. Altrimenti per me può vincere 3-1 il Milan. Il Milan è squadra, la Juve no, sulla falsariga delle ultime stagioni. C'è indecisione, si cambia troppo spesso come negli ultimi anni. Tanto vale avere il coraggio di giocare con un attaccante in più, perché vedere la Juve arretrare e incassare gol è normale".

Simone Braglia: "La differenza sono le certezze del Milan e i dubbi della Juve. C'è entusiasmo da parte del Milan, questa partita credo dia anche un indirizzo di quale sarà il campionato del Milan".

Massimo Orlando: "Il centrocampo è la chiave, quello del Milan è molto forte mentre quello della Juve ha grandi difficoltà. C'è solo Locatelli a fare filtro. Di certo la Juve davanti sta bene, c'è un Conceicao in grande condizione. Deve giocarsela Tudor, è arrivato il momento, visto che David non è andato col Villarreal, di puntare su Vlahovic".