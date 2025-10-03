Serie C, i risultati degli anticipi: vince l'Arezzo, il Latina stende il Benevento. Livorno ko
Sono state tre le gare di Serie C giocate questa sera, due nel Girone B e una nel Girone C. La notizia più importante della serata è la sconfitta della capolista Benevento sul campo del Latina per 1-0. Domenica la Salernitana contro la Cavese avrà dunque l’opportunità di portarsi al primo posto in solitaria. Nel Girone B invece cade il Rimini in casa con l’Arezzo, che alluna in vetta, mentre la Pianese fa suo il derby col Livorno.
SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 4 ottobre
Ore 14:30 - Union Brescia-Pergolettese
Ore 14:30 - Giana Erminio-Lumezzane
Ore 17:30 - Renate-Cittadella
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 14, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 10, Virtus Verona 9, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Giana Erminio 6, Lumezzane 6, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Venerdì 3 ottobre
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Sabato 4 ottobre
Ore 14:30 - Ascoli-Bra
Ore 14:30 - Ternana-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Classifica - Arezzo 21*, Ravenna 18, Ascoli 17, Gubbio 12, Pianese 12*, Sambenedettese 11, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Ternana 10, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Livorno 7*, Pontedera 7, Bra 5, Torres 5, Perugia 3, Rimini -4*
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
* una gara in più
GIRONE C
Venerdì 3 ottobre
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban
Sabato 4 ottobre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Foggia
Ore 17:30 - Crotone-Picerno
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza
Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Latina 11*, Casertana 11, Crotone 11, Potenza 11, Monopoli 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 6, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Trapani 4, Atalanta U23 4, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più