TMW Juventus, Rugani all'ultimo anno di contratto. Ci pensano Genoa e Bologna, ma non è facile

Nelle ultime ore Genoa e Bologna hanno manifestato interesse per Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus, all'ultimo anno di contratto. Il centrale - un anno fa in prestito all'Ajax ma poi tornato - gode della fiducia del tecnico Igor Tudor e per questo non è detto che possa muoversi. Anche perché servirebbe eventualmente una cessione a titolo definitivo e, negli ultimi anni, ha sempre messo la Juventus al primo posto rispetto a offerte di club importanti. Dunque non è una soluzione facile.

Il Bologna potrebbe avere la necessità di sostituire Jhon Lucumi, con il Sunderland che sta alzando l'offerta al Bologna e soprattutto al giocatore, con 5 anni di contratto da 3 milioni di euro netti a stagione, probabilmente proposta impossibile da pareggiare per i rossoblù. Dall'altra parte il Genoa sta valutando una cessione di Vogliacco e vorrebbe inserire un giocatore di esperienza al suo posto. Da par suo poi bisognerebbe valutare l'intenzione di Rugani di lasciare nuovamente il bianconero e, soprattutto, la scelta del club di doverlo sostituire spendendo parecchio.

Il suo agente Davide Torchia, qualche settimana fa, aveva parlato proprio dell'attaccamento alla maglia. "E' convinto di poter dare ancora tanto a questa squadra. Daniele ha sempre dimostrato un grande attaccamento per la Juventus e questo club continua ad essere molto importante per lui. E' esperto, maturo, è nell'età giusta per un difensore. Le scelte vengono prese dalla dirigenza e dall'allenatore, lui lavora come sempre per farsi trovare pronto e per dare il massimo delle sue capacità. Poi staremo a vedere quel che verrà deciso".