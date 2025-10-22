Juventus, Tudor: "Yildiz merita la fascia. Locatelli out? Se gioca tizio o caio non cambia niente"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato prima del big match contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, gara valida per la terza giornata di Champions League:

Il modulo scelto per questa sera?

"Il sistema conta sempre poco. Chi pensa che si vinca o si perda col sistema non capisce niente. Serve un po', poi serve cuore, corsa, qualità dei giocatori soprattutto. Cosa servirà fare stasera? Al Bernabeu si viene raramente, dobbiamo entrare in campo ed essere protagonisti. Provarci in ogni modo, crederci, provare a segnare quando si può. Non subire e basta. Ci sarà da soffrire chiaramente, ma l'input è di giocarci le nostre carte".

Al Real Madrid si può far male in ripartenza?

"Noi vogliamo avere un po' di tutto, questi sono dettagli che poi si vedranno. In allenamento si prepara, poi c'è la partita e l'avversario. L'importante è avere voglia di fare la nostra partita, di credere che puoi farcela. E' questo l'unico input che ho dato".

Locatelli out e McKennie titolare?

"Non c'entra niente… Voi pensate troppo se gioca uno o l'altro. Giocano tutti e sono sempre gli stessi, se gioca tizio o caio non cambia niente".

Yildiz capitano al Bernabeu?

"Se lo merita. Sono contento per lui".