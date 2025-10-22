Chiellini: "Tudor ha libertà di scegliere la formazione. Mai parlato di valorizzare qualcuno"

Nel corso dell'intervento ai microfoni di Sky (QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato del momento complicato dei bianconeri e delle scelte di Tudor:

Sull'impiego di determinati calciatori, come Vlahovic in scadenza o Koopmeiners da valorizzare

"Ovviamente l'allenatore è libero di fare le sue scelte, noi da parte nostra non abbiamo mai parlato di valorizzare o meno un giocatore per questioni contrattuali o no. Tudor ha la massima libertà e il nostro massimo sostegno. Lui sceglie la squadra e speriamo stasera sia quella giusta. Ma l'importante è soprattutto l'atteggiamento, perché questo gruppo ha bisogno di costruire certezze e basi solide. I risultati saranno una naturale conseguenza".