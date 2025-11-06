TMW News Atalanta, ora la ripartenza. La Fiorentina a Vanoli

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Inter reduce da una vittoria meno semplice del previsto in Champions ma ci concentreremo anche sull'Atalanta capace di vincere contro l'Olympique Marsiglia grazie ad un gol capolavoro di Samardzic. Ne parliamo con Antonio Sanato, ex calciatori di Inter e Torino. Ci si sofferma anche sulla Fiorentina che per il post Pioli ha deciso di affidarsi a Paolo Vanoli.

Atalanta, che vittoria

"Sono felice perché tante volte quest'anno abbiamo fatto grandissime prestazioni ma pareggiavamo. Mancava qualcosa. Stasera - ha detto il tecnico dei bergamaschi Ivan Juric - potevamo chiuderla prima, abbiamo avuto tante occasioni, il rigore. Questi episodi alla fine sono bellissimi, Lazar è stato bravo e siamo tutti felici e contenti". Juric ha aggunto su Lookman, che non l'ha presa affatto bene al momento del cambio: "Sono le solite cose che accadono ogni domenica. I giocatori non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte ma finisce là e si risolve in spogliatoio. Sono cose che succedono a caldo, ma quello che conta è la squadra e sono i tifosi. Per il bene della squadra bisogna comportarsi nel modo giusto e dare il massimo. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta: dobbiamo pensare a vincere a Sassuolo".

