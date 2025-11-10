TMW News La Roma inizia a crederci. Tutte le difficoltà del Napoli

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul campionato e sul Napoli che è stato sconfitto dal Bologna. Conte vede la sua squadra senza lo spirito combattivo dell'anno passato e ha detto tra le altre cose: "Dovrò parlare con il club di tanti aspetti. Non voglio accompagnare… i morti". Ne parliamo con Rosario Rampanti in collegamento.

La Roma viaggia spedita

Dopo la vittoria contro l'Udinese la Roma resta in testa alla classifica insieme all'Inter. "E' una bella notizia. Andarci così, alla sosta, ci rende felici per due settimane. È stata una bellissima serata - dice il tecnico giallorosso Gasperini - la Roma è entrata in campo sapendo anche dei risultati e l’ha giocata bene. Non era facile, l’Udinese è una squadra molto fisica. Noi abbiamo mantenuto sempre ritmi molto alti e abbiamo fatto veramente un’ottima partita, in crescita, come ultimamente stiamo facendo. Abbiamo dovuto soffrire un po’ nel finale, perché c’era sicuramente un po’ di fatica e di stanchezza per le tante partite di questo periodo, però credo che abbiamo vinto meritatamente". Il tecnico ha poi commentato il tifo dell'Olimpico: "Orgoglioso. Io sono particolarmente felice di vedere così tanto entusiasmo, così tanta gioia da parte di questa tifoseria che riesce sempre a riempire lo stadio. Per noi è un grande stimolo e siamo veramente felici di poter regalare questo momento".

