Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"

L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Rea/LR Press
Oggi alle 07:20Serie A
TMWRadio Redazione

L'ex direttore di gara Gianluca Paparesta è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio per parlare di alcuni temi arbitrali:

Che bilancio fai sul Var? Dove si può migliorare?
"Il Var innanzitutto ha portato ad una sensibile riduzione degli errori. Per quanto riguarda le decisioni più importanti, legate per esempio ai calci di rigore, bisogna chiarire il protocollo e capire quando si può e quando non si può intervenire. Penso che si stia deresponsabilizzando un po' troppo l'arbitro, il quale ora tende più a non fischiare perché sa che alle proprie spalle c'è il Var. Infine servirebbe maggiore unfiormità su determinate situazioni".

Pensi che sia possibile in futuro inserire alcuni ex calciatori in sala Var per aiutare gli arbitri?
"La vedo un po' complessa. Come tutte le cose ci sono alcuni ex calciatori che potrebbero aiutare nella questione e altri che magari sarebbero meno preparati. Comunque non è un'idea totalmente da bocciare, ma la considererei solo come un aiuto per chi officia in sala Var. Un supporto ad una categoria in sofferenza come quella degli arbitri".

Della Ref Cam che ne pensi?
"In un'ottica di spettacolarizzazione è positiva, perché quando le immagini sono chiare possono rappresentare un aiuto in più".

E l'idea di spiegare le decisioni agli spettatori?
"È una grossa novità e penso che possa andare bene per spiegare le motivazioni delle decisioni, dato che molta gente allo stadio non ha la possibilità di capire. Il calcio rispetto ad altri sport è rimasto indietro anni luce per quanto riguarda anche la spettacolarizzazione dell'evento. Se questo può aiutare ben venga, poi ovviamente anche gli arbitri dovranno allenarsi a farlo più spesso, perché molti non sono abituati a parlare in pubblico".

Infine che idea ti sei fatto sulla possibilità che gli arbitri di A e B potrebbero uscire dall'AIA per spostarsi sotto l'egida della Lega?
"Secondo me ci vorrebbe un organismo gestito dalla Federazione e finanziato dalla Lega, ma del tutto autonomo, senza che le leghe appunto abbiano voce in capitolo in merito a provvedimenti, promozioni o retrocessioni dei direttori di gara. Per quanto riguarda l'AIA invece, negli ultimi anni ha dimostrato di essere un organismo che non riesce ad autogestirsi. Ha perso anche l'occasione di partecipare con un voto all'elezione del Presidente Federale. Con questo sistema l'AIA non ha funzionato bene".

Articoli correlati
Paparesta: "Su Dumfries non è rigore. Problema la discrezionalità dell’arbitro centrale"... Paparesta: "Su Dumfries non è rigore. Problema la discrezionalità dell’arbitro centrale"
Di Nunno attacca Lotito: "Mi ha fregato 700mila euro. C'era lui dietro il Bari di... Di Nunno attacca Lotito: "Mi ha fregato 700mila euro. C'era lui dietro il Bari di Paparesta"
Paparesta sul momento del Bari: "ADL con le sue parole ha sfasciato il progetto del... Paparesta sul momento del Bari: "ADL con le sue parole ha sfasciato il progetto del figlio"
Altre notizie Serie A
Il bilancio del Milan racconta di una necessità a cui non si deve più sfuggire Il bilancio del Milan racconta di una necessità a cui non si deve più sfuggire
L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia... TMW RadioL'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
La visione di NEOM in Arabia Saudita e un mercato da sogno. Il prossimo è Icardi La visione di NEOM in Arabia Saudita e un mercato da sogno. Il prossimo è Icardi
Chivu aspetta i nazionali, Mkhitaryan avvisa: “Roma e Napoli? Un esame” Chivu aspetta i nazionali, Mkhitaryan avvisa: “Roma e Napoli? Un esame”
Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati
Atalanta, la squadra 2019-2020 (con Ilicic-Gomez-Zapata) era da Scudetto? Atalanta, la squadra 2019-2020 (con Ilicic-Gomez-Zapata) era da Scudetto?
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
3 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
4 L'Italia di Gattuso per ora conosce solo vittorie: 3-0 a Israele, 2° posto matematico
5 Baldini, l'Italia U21 va fortissimo. Doppietta Camarda: "Non ascolto neppure i complimenti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.1 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.3 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.4 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.5 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
Immagine top news n.6 Mkhitaryan: "Ancora presto per dire se l'Inter è più forte dell'anno scorso". E parla di Inzaghi
Immagine top news n.7 Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio del Milan racconta di una necessità a cui non si deve più sfuggire
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 La visione di NEOM in Arabia Saudita e un mercato da sogno. Il prossimo è Icardi
Immagine news Serie A n.4 Chivu aspetta i nazionali, Mkhitaryan avvisa: “Roma e Napoli? Un esame”
Immagine news Serie A n.5 Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, la squadra 2019-2020 (con Ilicic-Gomez-Zapata) era da Scudetto?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"
Immagine news Serie B n.3 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.4 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Immagine news Serie B n.6 Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Galo è ribattezzato "CapomaggiCo"
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi manda in tilt la difesa del Pontedera
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis guida una Renault
Immagine news Serie C n.4 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?