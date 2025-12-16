Paparesta: "In Bari-Pescara 700-800 persone al San Nicola, ai miei tempi era diverso"

Gianluca Paparesta, ex presidente del Bari, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia esprimendo parole dure sul momento vissuto dai Galletti. Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, l’ex dirigente ha sottolineato la distanza crescente tra la squadra e la città, chiedendo un cambio di passo da parte della società.

"Il club deve dare segnali concreti per far sentire la squadra parte della città. È impensabile che non ci sia più entusiasmo, Bari respira calcio", ha spiegato Paparesta, facendo riferimento anche ai numeri sugli spalti: «Contro il Pescara c’erano appena 700-800 persone".

Il confronto con il passato è inevitabile: "Quando gestivo io il Bari, nonostante le difficoltà economiche, la città viveva per questa squadra". Poi l’affondo sulle prestazioni: "Contro il Südtirol, rimasto in dieci per tre quarti di gara, il Bari non ha fatto un tiro in porta". Secondo Paparesta, il problema è il contesto societario, che starebbe allontanando tifosi e ambiente, anche attraverso ipotesi di nuovi soci o cessioni. Un quadro preoccupante che richiede risposte immediate.