TMW Paparesta su Rocchi: "Deve rimanere designatore. Il problema dell'AIA non è lui"

Ospite delle colonne di TMW, l'ex direttore di gara Gianluca Paparesta, ha analizzato il momento della classe arbitrale italiana. In merito alla posizione del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha risposto:

Chiudiamo con Gianluca Rocchi, attuale designatore della CAN che gestisce le gare di Serie A e B. Dopo tutte le polemiche che lo hanno visto coinvolto, pensa che abbia ancora lo status necessario per ricoprire quell'incarico?

"Lo ha assolutamente. Rocchi è stato un arbitro internazionale con una grande carriera sotto gli occhi di tutti. A mio avviso il problema non è lui, bensì il vuoto esistente all'interno dell'AIA. Il presidente Zappi è stato inibito e si nota una certa ingerenza della politica sportiva in un settore a servizio del gioco del calcio che niente ha a che vedere.

Servirebbe che la FIGC intervenisse per dare maggiore serenità a tutto il mondo arbitrale, attualmente in una situazione di chiara confusione".