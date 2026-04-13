L'investitura di Paratici: "Malagò figura carismatica che può rappresentarci a un certo livello"

Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match con la Lazio, è stato interpellato anche sul consenso quasi unanime riscontrato da Giovanni Malagò in Serie A per il ruolo di dopo-Gravina. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Poche ore fa, 18 club del nostro campionato hanno votato Malagò. Cosa vedete in lui per il calcio italiano?

"Innanzitutto, Malagò è una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio, con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che sicuramente può rappresentarci a un certo livello, con un certo stile e con idee nuove che dovremmo tutti insieme, come calcio italiano, proporre e non solo proporre, ma anche attuare".