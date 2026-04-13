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Fiorentina tra presente e futuro: in caso di salvezza, Grosso è il primo nome

Fiorentina tra presente e futuro: in caso di salvezza, Grosso è il primo nomeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 14:33Serie A
Marco Conterio

Lo sguardo solo al presente, da parte di corpo tecnico, squadra e ambiente: la partita di stasera contro la Lazio, in casa Fiorentina, è certamente un tassello troppo importante per costruire un'altra stagione in Serie A, per confermare la categoria. Chiaro però che ogni dirigenza che si rispetti debba anche già programmare, ora che siamo a metà aprile, anche il futuro.

Uno scenario per il futuro della panchina della Fiorentina al quale sta pensando la dirigenza guidata da Fabio Paratici, è quella di puntare su Fabio Grosso. L'attuale allenatore del Sassuolo è un pallino del dirigente Viola sin dai tempi della Juventus dove, proprio all'epoca di Paratici, ha iniziato da vice e poi da tecnico della Primavera bianconera. Stile, gestione del gruppo, comunicazione, prospettive, tutti fattori che convincerebbero i toscani.

Piani per il futuro, chiaramente, per il presente Viola c'è l'obiettivo salvezza (da raggiungere con Paolo Vanoli alla guida), ma in caso di conferma della categoria, Grosso è da considerare già oggi il primo nome nelle idee della Fiorentina. Non è l'unico nome eventualmente in shortlist per i Viola, che tra giocatori in possibile uscita (Moise Kean, clausola da 62 milioni, su tutti) e obiettivi in entrata (praticamente in ogni posizione) vivranno un'estate da protagonisti. Salvezza permettendo.

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