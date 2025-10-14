L'Italia di Gattuso in campo, l'Under21 vince. Mkhitaryan parla del futuro: le top news delle 22

Non c'è stata solo la marcia d'avvicinamento a Italia-Israele (clicca qui per seguire il live del match su TMW) nel pomeriggio di oggi.

Sul fronte Inter sono arrivate le dichiarazioni di Henrik Mkhitaryan, a margine della presentazione della sua biografia 'La mia vita sempre al centro', non solo sulla marcia d'avvicinamento al big match contro la Roma, ma anche in merito al suo futuro: "A fine stagione valuterò e vedrà se sarò ancora capace di dare qualcosa. Se potrò, giocherà un altro anno o due, altrimenti mi ritirerò senza rimpianti".

Per quanto riguarda invece la Juventus, nella settimana che porta alla sfida contro il Como, rischia di dover fare ancora a meno di Fabio Miretti che sta continuando a lavorare in modo differenziato rispetto al gruppo di Igor Tudor.

Spazio anche ad un po' di mercato con il rinnovato interesse del Besiktas per Armand Laurienté del Sassuolo.

In chiusura bella vittoria dell'Italia U21 di Silvio Baldini nel match contro l'Armenia valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di Categoria. Sul campo dello 'Zini' di Cremona finisce 5-1 per gli Azzurrini che al 26' sbagliano un rigore con Ndour ma dilagano nella ripresa con la rete di Dagasso, la doppietta di Camarda e i successivi sigilli di Fini ed Ekhator.