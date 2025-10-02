Lazio, Castellanos tocca quota 100 gol e festeggia: "Andiamo a farne ancora"

Con la rete segnata nell'ultima di campionato contro il Genoa, l'attaccante della Lazio Valentin Castellanos ha tagliato l'importante traguardo dei 100 gol in carriera fra i professionisti.

Per l'occasione, il Taty ha pubblicato le immagini di alcune reti con allegato il seguente commento: "Sono molto felice di essere arrivato a questo traguardo tanto importante come professionista, voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni, ogni club dove ho avuto la possibilità di lasciare il segno e, ovviamente, i tifosi che mi accompagnano sempre in ogni passo. Andiamo a farne ancora".

Con la maglia della Lazio l'attaccante argentino ha messo a segno fin qui un totale di 22 gol nelle 91 presenze complessive. La maggior parte delle altre reti Castellanos le ha messe a segno con la maglia del New York City Fc, in totale 59 nelle 134 presenze con la franchigia americana. Quindi 14 gol in 37 presenze con gli spagnoli del Girona e 5 gol in 30 apparizioni col Montevideo City Torque.