La UEFA si oppone ad altri Milan-Como, l'agente di Pio Esposito tuona: le top news delle 22

Dopo che la FIGC ha autorizzato Milan-Como a Perth l'8 febbraio, anche la UEFA ha dato il suo benestare in via eccezionale, ma ha subito ribadito il proprio dissenso verso lo spostamento stabile delle partite all'estero. Nyon autorizza casi circoscritti - come anche Villarreal-Barcellona a Miami - ma chiude a una rivoluzione delle gare fuori dal continente.

Niente Nazionale per Wesley, reduce da una contusione che lo ha convinto a declinare la convocazione della Selecao. Questo il messaggio pubblicato su Instagram dal terzino della Roma: "Indossare la maglia del mio Paese è la realizzazione di un sogno, e l’obiettivo di poter rappresentare il Brasile in un Mondiale è ciò che mi motiva ogni giorno. Purtroppo però, gli infortuni fanno parte della carriera di un atleta, e per questo motivo non potrò essere presente né a disposizione della Nazionale per le prossime amichevoli in Asia. Tiferò con tutto il cuore per i miei compagni e per lo staff, mentre continuerò a lavorare duramente per recuperare e conquistare una nuova opportunità con la maglia più gloriosa della storia del calcio".

A Palermo Mario Giuffredi e Gianluca Nani hanno offerto riflessioni sulla stagione, il mercato e i giovani talenti. Il celebre agente ha parlato così, nello specifico, della corsa scudetto: "Più che favorito, il Napoli parte con molta più consapevolezza. Lo scudetto dell’anno scorso ti porta ad avere responsabilità maggiori: tutti si aspettano di più da te, ma questo non vuol dire essere favoriti. Ci sono squadre come Inter, Milan e Roma che hanno fatto cose importanti, a partire dagli allenatori Allegri e Gasperini. Lo stesso Chivu è giovane, ma bravissimo". E sul suo assistito Pio Esposito ha aggiunto: "Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. Pio ha fatto la sua gavetta, dimostrando di meritarsi la Serie A. Non mi piace come si parla di lui con troppa importanza e troppo clamore. Lui deve vivere la sua vita sereno, senza aspettative atomiche". Il dirigente dell'Udinese, invece, sull'acquisto di Zaniolo è intervenuto così: "È stato molto complicato prenderlo: tre ore prima il presidente del Galatasaray ha chiamato Zaniolo e gli ha detto che non si sarebbe mosso da Istanbul. Siamo stati bravi, tutti quanti insieme. Io lo considero un grande giocatore, può fare tantissimo e sono sicuro che tornerà in Nazionale, anche a livelli importanti".