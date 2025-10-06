Udinese, Goglichidze festeggia il debutto dal 1': "Grande sensazione, ringrazio i miei compagni"

Rialza parzialmente la testa l'Udinese, che dopo le due sconfitte di fila con Milan e Sassuolo torna a smuovere la classifica pareggiando in casa contro il Cagliari. Tra le note più liete della sfida contro i rossoblù c’è sicuramente la prova di Saba Goglichidze, autore di una prestazione convincente al suo esordio da titolare con la maglia bianconera.

Il giovane difensore georgiano ha voluto condividere la propria emozione attraverso un post sui social, scrivendo: "Una grande sensazione aver fatto il mio esordio da titolare con l'Udinese, ringrazio i miei compagni per il supporto".

Finora Goglichidze era sempre subentrato dalla panchina, ma ha già dimostrato di essersi inserito con determinazione all’interno del gruppo. Un segnale incoraggiante per Runjaic, che nelle ultime settimane sta cercando soluzioni affidabili per rafforzare una fase difensiva ancora da registrare.