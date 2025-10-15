Lazio, addio a Diego Gonzalez: l'Atlas lo riscatterà, cifre e dettagli dell'operazione

La Lazio si prepara a salutare definitivamente Diego Gonzalez. L’attaccante classe 2003 sta vivendo un’ottima stagione con la maglia dell’Atlas e il club messicano ha deciso di esercitare il diritto di riscatto al termine del prestito, in scadenza il 31 dicembre. A confermarlo è stato lo stesso agente del giocatore: “L’Atlas ha già ricevuto offerte dieci volte superiori al valore del riscatto, quindi è evidente che eserciteranno l’opzione concordata. È praticamente un affare”.

Arrivato alla Lazio nel gennaio 2023 dal Celaya, Gonzalez in Italia non ha avuto chance ma si è imposto rapidamente in Messico: in quattordici partite ha collezionato sei gol e cinque assist, conquistando anche la convocazione nella Nazionale maggiore del Paraguay.

Quanto incassa la Lazio? Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, il riscatto è fissato a 1,2 milioni di euro. Di questa somma, il 20% andrà al Celaya, club che lo aveva ceduto ai biancocelesti. Nelle casse della Lazio entrerà dunque circa un milione di euro, la stessa cifra investita per portarlo a Roma. Una plusvalenza minima, ma un’operazione comunque positiva: Gonzalez ha trovato continuità e visibilità, mentre la Lazio incassa e libera un posto in rosa in vista del mercato di gennaio.