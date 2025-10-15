Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rensch si proietta a Roma-Inter: "Gara importante per noi. Dobbiamo pensare a giocare bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:08
Gaetano Mocciaro

Devyne Rensch, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni della CBS per il programma CBS Golazo e ha colto l'occasione per parlare del ritorno in campo nel weekend, con i giallorossi che sfideranno l'Inter. Ecco le parole dell'olandese:

"L’Inter è una squadra molto, molto forte. Hanno molti giocatori esperti che giocano insieme da molto tempo. Sanno cosa devono fare in difesa e in attacco. Per noi è una partita importante, perché è in casa, nel nostro stadio, abbiamo anche i nostri tifosi con noi e questo è molto importante. Dobbiamo solo pensare a giocare bene e, naturalmente, la cosa più importante è prendere i tre punti. Speriamo di esserci allenati bene in questi giorni per affrontarli e poi, si spera, vinceremo".

