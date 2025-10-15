TMW
Juve, Tudor pronto a riabbracciare il jolly Miretti: domani atteso in gruppo
Solo seduta di forza per la Juventus di Igor Tudor, che si riavvicina alla ripresa del campionato, al netto degli infortuni. Domani, secondo quanto raccolto da TMW, è in programma il rientro in gruppo di Fabio Miretti, che nelle idee del tecnico croato può esser un autentico jolly a centrocampo.
Sempre domani si rivedranno alla Continassa i principali giocatori impegnati con le nazionali ancora non rientrati: Jonathan David, Weston McKennie e Kenan Yildiz.
La Juventus è attesa domenica alle 12.30 dalla sfida in trasferta con il Como. Poi sarà il turno di un appuntamento di gala: mercoledì 22 ottobre, alle 21, i bianconeri faranno visita al Real Madrid al Santiago Bernabeu.
