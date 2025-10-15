Mondiali 2026, la finestra di ottobre ha qualificato 10 squadre. L'elenco completo
La finestra di ottobre ha portato 10 nuove squadre a qualificarsi alla fase finale dei Mondiali. Si sono completati i gironi africani, con le magnifiche 9 svelate. 4 migliori seconde (Camerun, Gabon, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo) si sfideranno a novembre e la vincente del quadrangolare giocherà gli spareggi inter-zona a marzo. L'Europa ci regala la prima qualificata con l'Inghilterra che ha fatto il vuoto nel suo raggruppamento. L'Asia porta avanti Arabia Saudita e Qatar, con Iraq ed Emirati Arabi che si sfideranno ai playoff per lo spareggio inter-zona. A oggi sono 28 le squadre qualificate, con 20 posti ancora da assegnare. Eccole, nel dettaglio:
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (1)
Inghilterra
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay