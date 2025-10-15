Mondiali 2026, la finestra di ottobre ha qualificato 10 squadre. L'elenco completo

La finestra di ottobre ha portato 10 nuove squadre a qualificarsi alla fase finale dei Mondiali. Si sono completati i gironi africani, con le magnifiche 9 svelate. 4 migliori seconde (Camerun, Gabon, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo) si sfideranno a novembre e la vincente del quadrangolare giocherà gli spareggi inter-zona a marzo. L'Europa ci regala la prima qualificata con l'Inghilterra che ha fatto il vuoto nel suo raggruppamento. L'Asia porta avanti Arabia Saudita e Qatar, con Iraq ed Emirati Arabi che si sfideranno ai playoff per lo spareggio inter-zona. A oggi sono 28 le squadre qualificate, con 20 posti ancora da assegnare. Eccole, nel dettaglio:

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (1)

Inghilterra

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay