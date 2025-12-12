Lazio, dalla Germania: occhi su un talento del Colonia. Ci pensano anche altre due di Serie A

La Lazio potrebbe muoversi con attenzione anche sul mercato dei giovani, guardando non solo in Italia ma pure all’estero. Secondo quanto riportato dal Financial Times in Germania, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Alessandro Puzzo, promettente trequartista del Colonia, considerato uno dei profili più interessanti della cantera del club tedesco.

Puzzo è un italo-tedesco classe 2007, dotato di qualità tecniche e visione di gioco, capace di agire alle spalle delle punte. In questa stagione si è messo particolarmente in evidenza con la formazione Under 19, collezionando 5 gol e 7 assist in 17 presenze, numeri che ne certificano l’impatto e la crescita costante. Prestazioni che non sono passate inosservate neppure in Serie A.

Oltre alla Lazio, infatti, anche Bologna e Atalanta avrebbero chiesto informazioni sul calciatore, avviando i primi sondaggi esplorativi. Un interesse diffuso che rende la corsa al talento del Colonia potenzialmente competitiva, soprattutto in vista delle scadenze contrattuali. Il contratto di Puzzo terminerà infatti a giugno e, a partire dal prossimo mese, il giocatore sarà libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club. Un dettaglio che aumenta l’appeal dell’operazione e spinge le pretendenti ad accelerare.