Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto

Si apre il mercato del Liverpool. Il club del Merseyside proverà a risolvere tra le mura amiche il caso Mohamed Salah, ma è chiaro che la partenza verso la Coppa d'Africa non possa permettere ai Reds di controllare uscite e sentimenti del Faraone. Per questo il club allenato da Arne Slot valuta ogni ipotesi. Destinazioni per Salah ed eventuali sostituti. Subito due nomi sul taccuino del club. Uno gioca anche in Italia.

Slot sul caso Salah

Mister Arne Slot, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Inter-Liverpool, ha parlato così dei nerazzurri e dei temi d'attualità in casa Reds: "Domani affrontiamo una squadra veramente forte, che quest'anno sta facendo molto bene sia in campionato sia in Champions League. Sarà una partita molto difficile. In Champions i nerazzurri hanno giocato due finali, perdendo col Paris Saint-Germain pochi mesi fa. Noi però ci proveremo, faremo di tutto per vincere domani".

Sul caso Salah e la sua non convocazione per l'Inter.

"Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è quella che abbiamo deciso immediatamente: non è stato convocato, non sarà della partita".

Sull'esclusione di Chiesa: "Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà".