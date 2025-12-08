Podcast TMW Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto

Ufficialmente fuori dai convocati per Inter-Liverpool, in casa Reds è scoppiato il caso Mohamed Salah. Cosa accadrà adesso? Può lasciare i Reds? C'è margine per ricucire? Può essere un sogno per le italiane?

Rooney durissimo con Salah

Mohamed Salah è fuori dai convocati per la gara contro l'Inter e Wayne Rooney, nel suo podcast sulla BBC, ha commentato così la situazione: "In questa stagione Salah non è apparso al meglio. Avrei voluto vederlo rimboccarsi le maniche invece di comportarsi con arroganza, pensando di avere già il posto garantito per il suo passato. Arne Slot deve affermare la sua autorità e non convocarlo, perché quello che ha detto non è accettabile. Era meglio andare in Coppa d’Africa e lasciare che tutto si calmasse. Invece così sta distruggendo completamente la sua eredità al Liverpool".

Salah ha lasciato intendere che potrebbe lasciare i Reds a gennaio: "Ho detto alla mia famiglia di venire alla partita contro il Brighton (13 dicembre). Nella mia testa, mi godrò quella partita perché non so cosa succederà dopo". Dopo quel match, l’egiziano partirà per rispondere alla convocazione della sua nazionale per la Coppa d’Africa 2026. Intanto, sul giocatore c’è da tempo l’interesse della Saudi Pro League.