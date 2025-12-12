TMW Radio Mauro Icardi può fare al caso del Milan? Il parere degli opinionisti

Mauro Icardi è pronto a lasciare il Galatasaray e spunta la stuzzicante idea di un ritorno in Italia, ma al Milan. Sarebbe il colpo giusto per l'attacco rossonero? Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ce lo vedrei bene, si potrebbe integrare con il gioco di Allegri. I dubbi sono legati all'età, ma rimane molto forte, conosce San Siro, potrebbe avere motivazioni nel tornare".

Daniele Garbo: "Il dubbio è quale Icardi arriverebbe. Al di là dell'età, può essere affascinante il suo ritorno ma con tutti i problemi avuti ultimamente ho dei dubbi".

Massimo Bonanni: "A me piace tantissimo, però non lo vedo funzionale al gioco del Milan, perché è un giocatore che va servito in area, e il Milan, per come è stato costruito, ha bisogno di qualcosa di diverso. Per fare delle ripartenze".

Massimo Orlando: "No. Questi ragazzi non li prenderei mai. Sono giocatori che economicamente sono stati bravi a monetizzare ma non ha più quella voglia di giocare".

Simone Braglia: "A quel punto avrei tenuto Giroud...era l'usato sicuro, anche se ha gli anni che ha. E poi sta ancora segnando in Francia".

Paolo De Paola: "E' più da Grande Fratello. Credo che l'obiettivo sia Zirkzee".