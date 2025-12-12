Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine

Dopo la smentita di Exor, è arrivato l'annuncio di Tether: "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club", ha dichiarato il CEO Paolo Ardoino. Ma quanto ha speso negli ultimi anni la holding degli Agnelli?

La Juventus a fine novembre ha completato un nuovo aumento di capitale, il quarto dal 2019, con un collocamento di 37.912.181 nuove azioni ordinarie per un valore complessivo di 97,8 milioni di euro. L’operazione ha rafforzato la solidità finanziaria del club e sosterrà il Piano Strategico 2024/2025 - 2026/2027, volto a consolidare la struttura patrimoniale, ridurre l’indebitamento e mantenere la competitività sportiva in Italia e in Europa.

Il ruolo di Exor, principale azionista, è rimasto centrale: dal 2019 a oggi la holding storicamente legata ai colori della Vecchia Signora - ricorda il portale Calcio e Finanza - ha contribuito per 638 milioni di euro agli aumenti di capitale del club. Nel dettaglio, Exor ha versato 191 milioni nel 2019/20, 255 milioni nel 2021/22, 128 milioni nel 2023/24 e 64 milioni nell’ultima operazione.