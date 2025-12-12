Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"

Smaltita la delusione dell'eliminazione dalla Champions, la Roma Femminile è pronta a ripartire, con la testa rivolta al campionato, che domani, in occasione della 9ª giornata, contrapporrà le giallorosse alla neo promossa Ternana, fanalino di coda della classifica.

A parlare del match, come si legge sui canali ufficiali del club, è stato mister Luca Rossettini: "La squadra raccoglie i postumi di una brutta sconfitta in Europa, contro una grandissima squadra, che ha definito la fine del nostro percorso europeo. Guardo quindi molto a noi, al fatto di recuperare energie sia fisiche e sia mentali, ma anche alla voglia di rivalsa, visto che possiamo giocare dopo così pochi giorni. In campionato, le ragazze stanno andando al di sopra di ogni più rosea aspettativa rispetto alle premesse di inizio stagione".

Parlando dell'avversario e della sfida: "Sarà una Ternana più consapevole della sua identità, consapevole delle sue difficoltà ma anche dei suoi punti di forza. Giocano in casa, quindi come è stato per la partita di Women’s Cup ci terranno a far bene, hanno tante ex giocatrici della Roma che giustamente vorranno ben figurare. L'unica grande insidia che vedo è il pensare che questa sfida sia già decisa prima di essere giocata. Avremo davanti una squadra che deve fare punti per cercare di salvarsi e quindi cercherà a maggior ragione di farne contro una squadra che lotta per le prime posizioni come noi. Penso e spero che un’esperienza come quella che abbiamo vissuto in Europa, dove la squadra favorita ha dimostrato sul campo di prendersi il risultato, con un certo tipo di intensità di carattere e anche di presenza".

Conclude: "Mi aspetto questo dalle mie giocatrici: nel momento in cui fischierà l'arbitro, l’atteggiamento dovrà essere quello di dimostrare con molta umiltà di potersi meritare la vittoria attraverso la determinazione, la qualità, la presenza e l'esperienza per giocare queste partite. Mi aspetto una sfida difficile, ma con la giusta interpretazione e il giusto spirito cercheremo di indirizzare fin dall'inizio".