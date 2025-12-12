Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer

Vigilia di gara per il Mantova, che domani farà visita al Cesena, in occasione della sfida valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Orogel Stadium-Dino Manuzzi', con fischio di inizio del match fissato alle ore 19:30.

Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match, è stato il tecnico dei virgiliani Davide Possanzini a fare il punto della situazione: "Quando andiamo a Cesena o giochiamo contro di loro il clima sugli spalti è sempre bello, e questo è determinante. Lo ha dimostrato il primo tempo dell'ultimo confronto: sia chiaro, non cerco alibi, la colpa della poca fiducia della squadra è anche mia, ma l'atmosfera cambia tanto. Il Cesena è una squadra forte, esperta, con giocatori di gamba, sarà una sfida sicuramente complicata: ma io son fiducioso, siamo sulla strada giusta, e i risultati arriveranno, già a partire da questa gara. Vi dirò di più giochiamo meglio rispetto alla scorsa stagione, e gli avversari ci rispettano anche di più".

Circa la rosa, è tornato a disposizione Bragantini, almeno per la panchina, ed è convocato anche Mancuso, da considerare però ancora sulla via del recupero; la tegola è rappresentata dall'assenza dell'ultima ora di Majer, frenato dal mal di schiena. Out anche Radaelli, per squalifica.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Botti, Festa;

DIFENSORI: Bani, Castellini, Cella, Fedel, Maggioni, Mullen, Pittino;

CENTROCAMPISTI: Artioli, Falletti, Paoletti, Trimboli, Wieser;

ATTACCANTI: Bonfanti, Bragantini, Caprini, Fiori, Galuppini, Mancuso, Marras, Mensah, Ruocco.