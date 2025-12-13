Serie A, deadline per Milan-Como a Perth. E i rossoneri chiedono calmieramento biglietti

La Serie A punta ad avere una risposta definitiva entro una settimana sulla disputa di Milan-Como a Perth, in programma l’8 febbraio. A fissare la scadenza è stato il presidente di Lega, Ezio Simonelli, che il 17 dicembre incontrerà a Doha il presidente FIFA, Gianni Infantino, per conoscere l’orientamento della confederazione mondiale. Il parere della FIFA rappresenta l’ultimo passo necessario - il settimo - per completare l’iter formale di autorizzazione della partita, e sarà decisivo per capire se la Lega potrà procedere senza intoppi.

Il nodo principale riguarda le condizioni poste dalla confederazione asiatica, competente perché l’Australia vi è associata da anni. L’ok ottenuto dall’Asia prevede due vincoli stringenti: la partita non dovrebbe essere considerata di campionato e dovrebbe essere arbitrata da fischietti locali. Condizioni che la Serie A giudica irrealistiche e tali da considerarle inesistenti. In via Rosellini, tuttavia, la Lega è pronta a forzare la mano: se la FIFA darà il via libera, si tenteranno ulteriori interlocuzioni con l’Asia, mentre in caso di rifiuto o di mancata risposta si valuterebbe un’azione legale, eventualmente supportata da precedenti esperienze della Liga spagnola.

Sempre in assemblea, i club hanno discusso la proposta avanzata dal Milan di calmierare il prezzo dei biglietti per i tifosi ospiti. Come spiegato da Simonelli, non c’è ancora grande condivisione e si è deciso di costituire una commissione che dovrà elaborare una proposta definitiva da sottoporre a votazione. Juventus e Inter hanno già espresso adesione all’iniziativa, mentre alcune società evidenziano approcci differenti rispetto al mercato libero e alle norme adottate all’estero.