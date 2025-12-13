Palermo, Bereszynski: "Bene i tre punti con la Samp. Ma la prossima sfida è la più importante"

Un venerdì sera sicuramente molto positivo, quello da poco trascorso, per il Palermo, che ha battuto 1-0 la Sampdoria nel match che ha aperto la 16ª giornata del campionato di Serie B: attualmente al terzo posto della classifica, la formazione rosanero guarderà con molta attenzione a quelli che saranno i risultati che emergeranno dagli altri campi.

Intanto, però, si gode la gioia dei tre punti e della terza vittoria consecutiva, analizzata in conferenza stampa dal difensore Bartosz Bereszynski: "Era fondamentale dare continuità ai risultati, anche se sapevamo che non sarebbe stato semplice: la Sampdoria arrivava da un buon momento - si legge su tuttopalermo.net -. Abbiamo dovuto soffrire un po’ di più come squadra, ma fa parte del gioco. L’importante è proseguire su questa strada. Sfida da ex per me? A Genova ho vissuto anni splendidi, ricchi di emozioni, ma l’esperienza mi ha aiutato a metterle da parte per novanta minuti. Tifo sempre per i miei ex compagni e faccio un grande in bocca al lupo alla Samp".

Nota quindi alla prossima sfida, che contrapporrà i siciliani all'Avellino: "Adesso c’è bisogno di ricaricare le energie, magari con un paio di giorni di riposo. Però non possiamo abbassare la guardia: vogliamo dare continuità. La prossima partita è sempre la più importante, e quella di Avellino sarà decisiva per provare a centrare la quarta vittoria consecutiva".