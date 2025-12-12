Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"

Vigilia di gara per il Como Women, che domani se la vedrà con la Fiorentina nella sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A Women: appuntamento fissato alle ore 12:30, allo stadio 'Ferruccio' di Seregno.

Come riportano i canali ufficiali del club, queste, sul match, le parole di mister Stefano Sottili: “La Fiorentina è una squadra molto forte, con principi di gioco ben definiti e un grande potenziale offensivo, con qualità importanti sia nell’undici titolare che nelle alternative. Per questo ritengo che possa lottare fino alla fine per i primi tre posti. Da agosto è diventata ancora più organizzata ed efficace nelle sue giocate. Ma anche noi siamo cresciute: c’è stato un percorso di sviluppo fisico, tecnico e di consapevolezza che ci ha permesso di disputare buone partite e di essere soddisfatte di quanto fatto fino a ora. Sappiamo però che ci sono ancora tanti aspetti su cui lavorare, vale per noi e per tutte le squadre di Serie A: il livello del campionato è cresciuto tantissimo dall’anno scorso, è più competitivo ed equilibrato”.

Sul piano motivazionale, spiega l’approccio scelto per preparare la squadra: "Quando affronti avversarie così forti, penso che il compito dell’allenatore sia quello di togliere pressione, non di aggiungerla. Queste sono partite che, per il valore dell’avversaria, si preparano quasi da sole. Il mio obiettivo è far arrivare le giocatrici il più tranquille possibile alla gara. Ho una squadra composta da ragazze intelligenti, che sanno bene quale tipo di sfida ci attende: non serve caricare ulteriormente l’aspetto emotivo”.