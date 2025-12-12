Palermo, Inzaghi: "Avevamo bisogno di questa vittoria. Non guardo la classifica"

Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, riportate da Tifosipalermo.it , al termine della sfida contro la Sampdoria vinta per 1-0 grazie alla rete di Le Douaron.

"Sono contento perché sapevo della forza della Sampdoria. Abbiamo fatto la mezz’ora più bella della stagione. Fatto il gol abbiamo rallentato un attimo. Il colpo di testa di Coda ci ha spaventato. Le partite vanno chiuse perché poi inconsciamente pensi di arrivare a pareggiare una partita. Diamo continuità, bella risposta, questa è la strada giusta. Avevamo bisogno di questa vittoria. Dobbiamo spingere e non ci manca niente qua. Dobbiamo creare un’identità forte e in B puoi perdere in qualsiasi campo. La fortuna di questa squadra è che molte partite dipenderanmo da noi. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Io ho deciso quattro domeniche fa di non guardare più la classifica, altrimenti vado dietro le chiacchiere. Io voglio costruire qualcosa di bello e unico. Abbiamo cercato di creare un’identità. Sono molto contento e già da Chiavari avevo visto qualcosa di diverso. Ci tenevo stasera a vincere davanti la nostra gente. Avevo timore stasera perché so della forza della Sampdoria che si salverà tranquillamente. La prima mezz’ora dovevamo fare più gol"