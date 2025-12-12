Catanzaro-Avellino, i convocati di Aquilani: sono out in due, ma rientra Verrengia

Scenderà in campo domani sera alle ore 17:15, il Catanzaro, che riceverà la visita dell'Avellino in occasione del match valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Ceravolo'.

Alla vigilia della partita, nella consueta conferenza stampa che anticipa la stessa, è intervenuto mister Alberto Aquilani, che ha fatto il punto della situazione sulla formazione giallorossa, partendo dal precedente confronto vinto in terra emiliana: "Siamo andati al 'Braglia' contro il Modena per giocare con coraggio, abbiamo reagito sotto di una rete, e siamo stati bravi a mettere la gara nei binari a noi favorevoli. Ma ora guardiamo all'Avellino, una buona squadra che sta facendo un ottimo campionato e che a oggi ha pochi punti in meno di noi. Arriverà qui con esuberanza e l’entusiasmo della neopromossa. Sarà una partita dura da affrontare con il piglio giusto e dovremo essere umili e farci trovare pronti a ogni momento sul terreno di gioco".

A livello di rosa, rientra Verrengia, mentre restano fuori Di Francesco e il lungodegente Pompetti.

Di seguito, l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Borrelli, Marietta, Pigliacelli

DIFENSORI: Antonini, Bashi, Bettella, Brighenti, Cassandro, Di Chiara, Favasuli, Frosinini, Verrengia;

CENTROCAMPISTI: Alesi, Cisse, Liberali, Oudin, Petriccione, Pontisso, Rispoli;

ATTACCANTI: Buso, D’Alessandro, Iemmello, Nuamah, Pandolfi, Pittarello.