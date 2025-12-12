Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Successo preziosissimo del Lecce, che in casa supera 1-0 il Pisa nello scontro diretto e si porta a +6 sulla zona retrocessione. Un bel sospiro di sollievo per mister Di Francesco, a differenza di mister Gilardino: i suoi nerazzurri, alla terza sconfitta consecutiva questa sera, sono pericolosamente terzultimi in graduatoria. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa di tutte le altre gare valide per il 15° turno:
Milan 31 (14 partite giocate)
Napoli 31 (14)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Sassuolo 20 (14)
Cremonese 20 (14)
Lazio 19 (14)
Udinese 18 (14)
Atalanta 16 (14)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (14)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (14)
Torino 14 (14)
Pisa 10 (15)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)