Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"

Vigilia di gara per la Fiorentina Femminile, che domani pomeriggio - in quello che è a tutti gli effetti un big match - affronterà il Como Women nella gara valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A: appuntamento allo stadio 'Ferruccio' di Seregno con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 12:30.

In conferenza stampa, del match, ha così parlato il tecnico Viola Pablo Pinones-Arce: "Già in Women's Cup abbiamo visto un Como Women molto organizzato in campo, e anche in campionato è sotto tutti gli occhi di tutti ciò che sta facendo: è una squadra che conosce i suoi punti di forza, che gioca molto sulle transizioni, ha velocità e voglia di lavorare. Stanno facendo bene, cosa che porta poi fiducia".

Al momento attuale, Como Women secondo e toscane quarte, ma con un solo punto di distanza. Frena però il trainer svedese: "La classifica continuo a non guardarla, a ora è troppo presto. Noi stiamo facendo bene, e mettiamo il focus solo su allenamenti e partite: si deve pensare a una gara per volta, non ha senso altro. E quello che più mi fa piacere è che in ogni match che giochiamo vedo la crescita della squadra, vedo una Fiorentina sempre migliore e consapevole di cosa vuole fare: siamo cresciute proprio come squadra, non solo come individualità. È cambiata la mentalità, ci manca ancora qualcosa, come un po' di aggressività, ma son fiducioso che tutto questo arriverà".