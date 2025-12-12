Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"

Dopo la straripante vittoria in Women's Champions League e il passaggio del turno, torna a pensare al campionato la Juventus Women, che domani affronterà in una gara di alta classifica - il Napoli Women: gara valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Women, che si giocherà allo stadio 'Pozzo-La Marmora' di Biella con fischio di inizio del match fissato alle ore 12:30.

Del match, ai canali ufficiali del club, ha parlato mister Max Canzi: "Al di là dell'ultima vittoria contro il St. Polten, che è stata bella e importante, a renderci orgogliosi è tutto il percorso portato avanti dalle ragazze in Women's Champions League. Quando è avvenuto il sorteggio non avremmo pensato nella migliore delle ipotesi di trovarci adesso in questa situazione di classifica. Sicuramente, dunque, la vittoria in Austria di martedì è parte di questo percorso che, però, non è ancora finito".

La testa è però rivolta al match di campionato: "Il Napoli è una delle squadre che sta performando decisamente meglio rispetto alla scorsa stagione. La nostra prossima avversaria e il Como possiamo definirle sicuramente le rivelazioni di questo campionato. Dovremo, dunque, affrontare il Napoli con grande rispetto perché ha numeri importanti sia a livello di punti che di reti segnate. Giocheremo questa gara al meglio delle nostre possibilità, sapendo che un risultato positivo potrebbe permetterci di aumentare il divario in classifica tra noi e loro". Non è quindi solo la Roma la squadra da battere: "Si parla sempre del duello a distanza tra Juventus e Roma, ma questo campionato ci sta dicendo tanto altro. Sicuramente la Roma si sta comportando meglio di tutti, ma ci sono tantissime squadre in pochi punti e ciò conferma quanto sia equilibrata quest'anno la Serie A".

Conclude parlando del diverso rendimento tra Italia ed Europa: "In Italia spesso abbiamo incontrato squadre più chiuse rispetto a quelle affrontate in Europa, ma è anche vero che abbiamo creato tanto e calciato nello specchio tantissimo riuscendo, però, a concretizzare poco. Dobbiamo continuare a seguire questa linea, cercando di essere più lucide nel trasformare in reti le occasioni nitide che andremo a creare concedendo sempre molto poco alle nostre avversarie come accaduto fino a questo momento. Non c'è, in ogni caso, una ragione che possa giustificare questa diversità di rendimento perché si parla di partite molto diverse tra loro".