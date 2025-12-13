1° gol in A per Stulic, Di Francesco: "All'ingresso l'hanno fischiato, ma si è tappato le orecchie"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Pisa nell'anticipo del 15° turno di Serie A, mister Eusebio Di Francesco ha parlato così del match winner Nikola Stulic, al primo gol in Serie A: "Quando è entrato qualche fischio c'era ma si è tappato le orecchie, come consiglio sempre ai miei ragazzi. Lui ha cominciato a capire i movimenti da fare, oggi ne ha fatto uno su cui ci stiamo lavorando tanto e ha fatto gol".

I subentrati?

"Chi subentra deve capire quanto sia importante stare dentro la partita. Nella rifinitura ho cambiato tanto, per far capire l'importanza di subentrare. Mischiando ci si amalgama meglio. La squadra c'era, ero contento dell'attenzione della squadra. Poi queste partite vanno vinte. Voglio dare merito alla mia squadra che ha lavorato veramente bene nelle due fasi".

Cosa ha detto a Stulic prima di entrare in campo?

"Sapeva che doveva essere pronto per entrare e fare quello che ha fatto. E' un ragazzo che ha cultura del lavoro. Alla squadra ho fatto vedere gli ultimi venti minuti del secondo tempo a Cremona, per far capire quello che non voglio".

